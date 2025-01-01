Мошенники от имени мэрии Перми звонят горожанам и предлагают призы В администрации советуют бросать трубку Поделиться Твитнуть

В Перми очередной всплеск случаев мошеннических звонков. Преступники, представляясь работниками городской администрации, обзванивают горожан, обещая несуществующие денежные призы или компенсации. «Задача аферистов — выманить у вас личные данные», — пояснили в мэрии.

Власти настоятельно просят пермяков при получении сомнительного звонка не раскрывать никаких персональных или банковских данных и быстрее завершить разговор.

Чтобы удостовериться в подлинности полномочий звонившего, следует связаться с Отделом по работе с обращениями граждан Администрации Перми по тел. 217-33-17.

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