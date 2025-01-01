Лже-сотрудник банка обманул жительницу Прикамья на 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Чусовом, в местный отдел МВД России обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что злоумышленники обманным путем завладели её сбережениями.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшей поступил звонок в одном из мессенджеров от лица, представившегося работником «Почты России». В ходе разговора женщина сообщила код из СМС-сообщения, полагая, что это необходимо для получения уведомления из налоговой инспекции.

Через несколько дней ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником «Службы безопасности банка». Он сообщил, что на её имя оформлен кредит на 300 тыс. руб., и продиктовал номер телефона для связи. Позвонив по указанному номеру, женщина связалась с лже-представителем «Банка России». В ходе разговора её убедили в том, что мошенники оформили на неё ещё один кредит на сумму 500 тыс. руб. Злоумышленник предложил ей оформить новый заём и перевести деньги по указанным реквизитам якобы для защиты от действий мошенников. В течение нескольких дней жительница Чусового, следуя инструкциям и под психологическим давлением, оформила два кредита на общую сумму 946 тыс. руб., которые перевела на счета, предоставленные мошенниками. Преступники продолжали звонить и настаивать на оформлении новых кредитов, но банки отказали в выдаче. После этого звонки прекратились. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.

Как пишет ВЕТТА, по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Ведётся расследование.

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