Пермский университет проиграл апелляцию по делу о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора
Вуз пытается доказать, что понёс убытки от действий Дмитрия Красильникова
Пермский краевой суд подтвердил правомерность решения, отклонившего требование Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) о взыскании 2,219 млн руб. с экс-ректора Дмитрия Красильникова. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее аналогичное решение было вынесено Мотовилихинским районным судом Перми.
Иск о взыскании вышеуказанной суммы с Дмитрия Красильникова был подан вузом ещё осенью прошлого года, первоначально в Арбитражный суд Пермского края. Однако тот постановил, что данное дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, куда оно и было передано спустя несколько месяцев. По версии ПГНИУ, Красильников, занимая должность главы университета, нанёс учреждению ущерб, издав необоснованные приказы о назначении премиальных выплат некоторым сотрудникам.
В ходе судебного разбирательства в Мотовилихинском суде Перми представители Дмитрия Красильникова выразили несогласие с требованиями ПГНИУ. По их мнению, иск был подан с нарушением установленной процедуры, без предварительного проведения служебного расследования. Кроме того, они утверждали, что выплата премий сотрудникам в данном случае не может рассматриваться как убытки, ссылаясь на позицию, высказанную Верховным судом при рассмотрении аналогичного дела.
14 апреля 2025 года суд отклонил иск ПГНИУ о взыскании указанной суммы. Юридическая служба университета попыталась обжаловать данное решение в краевом суде, однако безуспешно.
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