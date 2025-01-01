Пермский университет проиграл апелляцию по делу о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора Вуз пытается доказать, что понёс убытки от действий Дмитрия Красильникова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Пермский краевой суд подтвердил правомерность решения, отклонившего требование Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) о взыскании 2,219 млн руб. с экс-ректора Дмитрия Красильникова. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее аналогичное решение было вынесено Мотовилихинским районным судом Перми.

Иск о взыскании вышеуказанной суммы с Дмитрия Красильникова был подан вузом ещё осенью прошлого года, первоначально в Арбитражный суд Пермского края. Однако тот постановил, что данное дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, куда оно и было передано спустя несколько месяцев. По версии ПГНИУ, Красильников, занимая должность главы университета, нанёс учреждению ущерб, издав необоснованные приказы о назначении премиальных выплат некоторым сотрудникам.

В ходе судебного разбирательства в Мотовилихинском суде Перми представители Дмитрия Красильникова выразили несогласие с требованиями ПГНИУ. По их мнению, иск был подан с нарушением установленной процедуры, без предварительного проведения служебного расследования. Кроме того, они утверждали, что выплата премий сотрудникам в данном случае не может рассматриваться как убытки, ссылаясь на позицию, высказанную Верховным судом при рассмотрении аналогичного дела.

14 апреля 2025 года суд отклонил иск ПГНИУ о взыскании указанной суммы. Юридическая служба университета попыталась обжаловать данное решение в краевом суде, однако безуспешно.

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