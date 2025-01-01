Суд объяснил отказ во взыскании средств с экс-ректора Пермского университета ПГНИУ требовал с Дмитрия Красильникова более 2,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми обнародовал мотивировочную часть решения об отклонении иска Пермского государственного национального исследовательского университета к бывшему ректору Дмитрию Красильникову о взыскании 2,219 млн руб. Суд вынес вердикт 14 апреля.

Согласно позиции ПГНИУ, указанная сумма была выплачена сотрудникам в качестве необоснованных стимулирующих выплат. Университет утверждал, что для осуществления данных выплат требовалась оценка показателей работы двухуровневой комиссией, заседания которой не проводились.

Однако суд поддержал аргументы ответчика. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в решении указано, что Красильников, будучи руководителем университета, имел полномочия издавать приказы о премиях. Отсутствие заседаний двухуровневой комиссии, по мнению суда, не является препятствием для выплат, так как сотрудники работали без нареканий и заслуживали поощрения. Доказательств недобросовестности или неразумности действий экс-ректора представлено не было. Ссылка на обнаруженные казначейством нарушения не является безусловным основанием для взыскания средств с ответчика.

Эксперты считают, что перспективы обжалования данного решения невелики.

Напомним, Дмитрий Красильников был назначен исполняющим обязанности ректора ПГНИУ в июле 2020 года. В мае 2021 года он был утвержден в должности на постоянной основе, а в феврале 2023 года ушёл с поста по состоянию здоровья.

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