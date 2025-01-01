Пермский университет не смог взыскать с бывшего ректора 2.2 млн рублей Суд отказал в иске ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районном суде Перми завершилось рассмотрение дела по иску Пермского государственного национального исследовательского университета против экс-ректора Дмитрия Красильникова. Вуз требовал от бывшего руководителя компенсацию убытков в размере более 2,2 млн руб. Однако 14 апреля суд отклонил иск университета. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По мнению представителей университета, Красильников принял необоснованное решение о премировании семи сотрудников вуза. Выплата стимулирующих надбавок была осуществлена с нарушением установленного порядка, а именно без предварительного одобрения комиссии, ответственной за оценку эффективности работы сотрудников. Университет утверждает, что данный факт подтверждается результатами проверки, проведенной Федеральным казначейством.

Защита Дмитрия Красильникова выразила категорическое несогласие с требованиями ПГНИУ в ходе судебного разбирательства. По мнению адвокатов, иск был подан с нарушением установленной процедуры, без проведения своевременного служебного расследования. Более того, выплата премий сотрудникам не может рассматриваться как убытки, и аналогичная позиция была поддержана Верховным судом в рамках рассмотрения похожего дела.

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