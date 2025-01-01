Алёна Бронникова В судах Прикамья рассматривается 30 исков от посетителей «Хлебницы» и Shaurma Cosmos Сумма требований отравившихся едой в этих заведениях превысила 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении Роспотребнадзора Прикамья рассказали о количестве исковых заявлений, поступивших в суды от жителей, заразившихся сальмонеллёзом после употребления еды из пекарен «Хлебница» в Перми и кафе Shaurma Cosmos в Кунгуре. В целом к предпринимателям Юлии Гагариной и Шухрату Имомову направлено 30 заявлений, сумма требований превысила 9 млн руб.

«По заявлениям граждан с просьбой о содействии в судебной защите управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю подано 29 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов потребителей к индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной с требованиями о возмещении материального и морального вреда. Общая сумма материального и морального вреда по поданным искам составляет 7,47 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Из них шесть заявлений удовлетворено, по четырём заключены мировые соглашения. Общая сумма взысканий составила 822 тыс. руб.

Кунгурский городской суд рассматривает групповое исковое заявление к Шухрату Имомову от 23 человек, отравившихся продукцией сети общепита Shaurma Cosmos. Пострадавшие требуют возместить материальный и моральный вред на общую сумму 1,66 млн руб.

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