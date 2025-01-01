В Роспотребнадзоре назвали точное количество исков против пекарен «Хлебница» в Перми Пострадавшие требуют выплатить более 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В суды против сети пекарен «Хлебница» в Перми в связи с массовым отравлением подано 27 исковых заявлений. Об этом в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили порталу perm.aif.ru.

Согласно информации ведомства, общая сумма заявленных исков составляет 560 541 руб. в качестве компенсации материального ущерба и 6 млн 510 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, с 27 декабря 2024 года Роспотребнадзором были зарегистрированы многочисленные случаи острых кишечных инфекций. Пострадавшие указывали на приобретение салатов «Мимоза», «Оливье», «Винегрет», а также хлебобулочных изделий в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Исполнительный директор пермской сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина были отправлены под домашний арест.

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