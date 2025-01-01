Экс-главу УКС Перми Ирину Чиркову уволили «в связи с утратой доверия» На такой формулировке настаивала прокуратура Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

По решению Ленинского районного суда Перми с формулировкой «в связи с утратой доверия» уволена глава управления капитального строительства городской администрации Ирина Чиркова. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья. Чиновница обвиняется в получении взятки от руководителя строительной фирмы.

В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проведенной ранее прокурорской проверки было установлено, что Чиркова не приняла меры к урегулированию конфликта интересов, который выразился во вступлении в имущественные отношения с руководителем юрлица, выполнявшего муниципальные контракты для нужд учреждений Перми.





«Несмотря на это чиновница была уволена по собственному желанию, с чем прокурор не согласился и обратился в суд с иском», — рассказали в прокуратуре.





Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июля Ленинский районный суд Перми приговорил директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Суд установил, что Миков передал взятку в 5,45 млн руб. Ирине Чирковой. Также он предоставил земельный участок в качестве взятки руководителю МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.

Переданные деньги предназначались для обеспечения подписания документов, связанных со строительными проектами, которыми занималась компания Микова.

В апреле этого года Андрея Кудрявцева приговорили к двум годам строгого режима за взяточничество.

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