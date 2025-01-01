Экс-главу УКС Перми Ирину Чиркову уволили «в связи с утратой доверия»
На такой формулировке настаивала прокуратура
По решению Ленинского районного суда Перми с формулировкой «в связи с утратой доверия» уволена глава управления капитального строительства городской администрации Ирина Чиркова. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья. Чиновница обвиняется в получении взятки от руководителя строительной фирмы.
Суд установил, что Миков передал взятку в 5,45 млн руб. Ирине Чирковой. Также он предоставил земельный участок в качестве взятки руководителю МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.
Переданные деньги предназначались для обеспечения подписания документов, связанных со строительными проектами, которыми занималась компания Микова.
В апреле этого года Андрея Кудрявцева приговорили к двум годам строгого режима за взяточничество.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.