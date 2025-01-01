Алёна Бронникова Прикамье потеряло три позиции в рейтинге по развитию ипотеки Регион опустился с 12 на 15 место Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Прикамье потеряло три позиции в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки за последние 12 месяцев. По данным РИА Новости, Пермский край опустился с 12 на 15 место.

Согласно результатам исследования, за январь-май 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тыс., тогда как годом ранее показатель составлял 560 тыс. (-51%). В денежном выражении объём рынка по итогам периода составил 1,19 трлн руб. (в 2024-м — 2,06 трлн руб.).

«Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад», — сообщает издание.

В Пермском крае показатель по количеству выданных ипотечных кредитов на 1 тыс. чел. экономически активного населения снизился с 33,7 в 2024 году до 17,7 в 2025-м. Динамика относительно прошлого года оказалась отрицательной (-49,6%). Средний размер ипотечного кредита составил 3,66 млн руб. (3 млн руб. в 2024-м).

В текущем рейтинге лидерами по развитию ипотеки оказались Тыва (51,5 кредита на 1 тыс. населения), Бурятия (24,1) и Тюменская область (23). Свердловская область опустилась с девятой на 12-ю строчку (18,1), Петербург занял 44-ю (13), а Москва — 74-ю (9,9). Наименьшие показатели у Ингушетии (3 выданных кредита на 1 тыс. человек) и Дагестана (3,9).

По размеру ипотеки на первых строчках оказались Москва (7,31 млн руб.), Московская область (5,91 млн) и Калмыкия (5,8 млн). На последних — снова Ингушетия (1,02 млн) и Чечня (1,03 млн).

Эксперты также проанализировали просроченную задолженность по кредитам. В среднем по стране их доля оказалась на уровне 0,71%. В Пермском крае она составила 0,6%, в Свердловской области — 0,62%. Самые высокие показатели — в Ингушетии (9,58%), Дагестане (4,02%) и Чечне (3,41%). Самые низкие — в Ненецком автономном округе (0,18%), Бурятии (0,28%) и Архангельской области (0,3%).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что выбор квартир в новостройках Перми вырос в июне на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость объекта составила 7,9 млн руб.

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