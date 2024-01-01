Алёна Бронникова В Прикамье за год около 34 жителей из тысячи приобрели недвижимость в ипотеку Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 17% Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае, как и в целом по стране, за год значительно выросло количество выданных ипотечных кредитов. Согласно представленным РИА Новости данным, за 12 месяцев недвижимость в ипотеку приобрели почти 34 жителя из тысячи.

Этот показатель превысил прошлогодний на 17,4%, тогда на тысячу жителей приходилось 28,7 выданных кредитов. Однако в рейтинге регионов по развитию ипотеки Прикамье опустилось с 9 на 12 место. В среднем по России 25 чел. из тысячи экономически активного населения взяли займы на покупку жилья.

При этом за пять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2023-го динамика по Пермскому краю оказалась отрицательной (-24,1%). В среднем, жители региона за январь-май в этом году брали кредиты в размере 3 млн руб., тогда как в прошлом году он составлял 2,77. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня составила 0,35%.

Как и в прошлом году, первые строчки в рейтинге заняли Тува — 130 выданных кредитов на 1 тыс. чел., Тюменская область — 46,8 и ЯНАО — 42,2. Свердловская область за год обогнала Прикамье, поднявшись с 10 на 9 место, — 34,8. Самые низкие показатели, как и в 2023-м, оказались у Севастополя — 11, Крыма — 9,6 и Ингушетии — 5,4.

Эксперты отмечают, что 2023 год завершился рекордными показателями, чему способствовали действующие льготные госпрограммы и субсидирование ставок со стороны застройщиков: на ипотеку с господдержкой пришлось более 60% от общего объёма всех выданных ипотечных кредитов.

Однако в начале 2024 года динамика заметно снизилась. В первые пять месяцев количество выданных кредитов в России снизилось на 15% по сравнению с АППГ. Объём рынка ипотеки составил 2,06 трлн руб. (в 2023 году 2,42 трлн). По словам экспертов, причиной спада стали меры Центробанка по охлаждению рынка и сокращение льготных программ.

Напомним, с 1 июля в России завершился период действия льготной ипотеки под 8% годовых в новостройках и на строительство частного дома, которая вводилась в период пандемии. Семейная ипотека под 6% годовых продлена ещё на шесть лет.

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