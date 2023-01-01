Алёна Бронникова Пермский край оказался в числе лидеров по развитости ипотеки среди регионов РФ Прирост за пять месяцев 2023 года составил 46,9% по сравнению с АППГ Поделиться Твитнуть

Прикамье оказалось в числе лидеров в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки за последние 12 месяцев. Согласно данным РИА Новости, Прикамье оказалось на девятом месте, поднявшись на одну строчку с прошлого года.

Несмотря на положительную динамику в общем разрезе, показатель по количеству выданных ипотечных кредитов на 1 тыс. чел. экономически активного населения снизился с 29,4 в 2022 году до 28,7 в 2023 году. Однако прирост за пять месяцев текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 46,9%, в целом по России он сложился на уровне 37%. В среднем, жители региона за январь-май в этом году брали кредиты в размере 2,77 млн руб., тогда как в прошлом году он составлял 2,43.

В текущем рейтинге Прикамье оказалось чуть выше Свердловской области (27,3), Чеченской республики (27,1) и Красноярского края (26,6). Курганская область в прошлом году была на 12 месте, а в 2023-м поднялась на восьмое (29). Республика Тыва за год поднялась с 23 на первое место — 44,8 выданных кредита на 1 тыс. чел. Последние места заняли Севастополь, Республика Крым и Республика Ингушетия — 7,1, 5,6 и 2,4 соответственно. Средний по России показатель — 20 ипотечных кредитов на 1 тыс. чел.

Эксперты также проанализировали просроченную задолженность по кредитам. В среднем по стране их доля оказалась на уровне 0,39%. В Пермском крае она чуть выше 0,42%. А в обогнавшей регион Курганской области, например, доля просроченных платежей всего 0,25%, в отстающей всего на одну строчку Свердловской области — 0,36%.

По словам аналитиков, в целом в текущем году регионы на ипотечном рынке показывают положительную динамику в сравнении с прошлым годом, и в текущем году спрос будет расти вплоть до исторического максимума в денежном выражении. Впервые за первые пять месяцев года он составил 2,42 трлн руб. против 1,63 трлн руб. в АППГ прошлого года и 2,15 трлн руб. в январе-мае 2021 года. Однако ожидается замедление темпов роста в связи с исчерпанием эффекта низкой базы 2022 года. Кроме того, высокий темп роста ипотеки вызывает опасения у Центробанка РФ, и правила её выдачи могут ужесточиться.

В целом рост ипотечного кредитования, по словам экспертов, связан с "параличом" ипотечного рынка и роста ставок в 2022 году из-за «финансовой турбулентности и секционного давления», а его подъём в 2023-м — «компенсация за провал прошлого года». Благодаря этому рынок вернулся к состоянию 2021 года, когда для российской ипотеки были установлены самые благоприятные условия за всё время.





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