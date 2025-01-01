Алёна Бронникова Выбор квартир в новостройках Перми вырос на 22% Средняя стоимость объекта составляет 7,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми предложение квартир в новостройках по итогам июня выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц прирост составил 2%. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

На рынке первичного жилья Перми выбор квартир-студий, представленных на платформе, за год увеличился на 21%, однокомнатных квартир — на 16%, двухкомнатных — на 22%. Значительнее вырос объём предложения в сегменте трёхкомнатных квартир — на 29%. Рост спроса за месяц наблюдался на двухкомнатные квартиры (+6%).

В целом предложение квартир в российских новостройках на платформе выросло на 20%, за месяц — на 4%. За месяц наиболее заметный прирост зафиксирован в Самаре (+55%) и Саратове (+27%). Лидерами по количеству доступных для приобретения квартир стали Краснодар и Воронеж (по 7% от всех предложений).

Средняя стоимость квартир в России в июне составила 8,8 млн руб., в пересчёте на квадратный метр — 173 тыс. руб. В Перми — 7,9 млн и 159 тыс. руб. соответственно. Самые дорогие «квадраты» — в Сочи (482 тыс. руб./кв. м и 20,3 млн руб. за объект) и Москве (446 тыс. руб./кв. м и 26,5 млн руб. за объект). Самые дешёвые — в Смоленске (100 тыс. руб./кв. м и 6 млн руб.) и Ставрополе (102 тыс. руб./кв. м и 5,7 млн руб.).

Ранее стало известно, что в Пермском крае за год выросла доступность жилья для семей с одним ребёнком. Чтобы купить «вторичку» площадью 60 кв. м на собственные средства, потребуется минимум три года, годом ранее семьи в Прикамье могли накопить на такое жильё не менее чем за четыре года.

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