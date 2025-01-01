Алёна Бронникова Доступность жилья для семей в Пермском крае выросла Семьи с ребёнком смогут накопить на квартиру минимум за три года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за год выросла доступность жилья для семей с одним ребёнком. Авторы исследования РИА Новости подсчитали, сколько лет потребуется жителям российских регионов, чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м на собственные средства. Учитывались среднестатистическая зарплата и средняя стоимость такой квартиры.

Согласно исследованию, средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м на вторичном рынке жилья в мае 2025 года составляла 4,8 млн руб. Чтобы купить такую квартиру на свои деньги, пермской семье с ребёнком потребуется минимум три года. Годом ранее стоимость квартиры составляла 5,1 млн руб., и накопить на неё семьи могли минимум за четыре года. С таким показателем Пермский край сохранил 14 место в общероссийском рейтинге.

Лидерами рейтинга оказались регионы, жителям которых потребуется менее двух лет, чтобы купить «двушку»: Мурманская область — 1,8 года (средняя цена квартиры — 4,8 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 1,8 года (5,4 млн руб.), Ненецкий автономный округ — 1,9 года (6,4 млн руб.). Дольше всего, более семи лет, потребуется жителям Крыма — 8,9 года (9,5 млн руб.), Севастополя — 8,7 года (9,8 млн руб.) и Калмыкии — 7,4 года (5,3 млн руб.).

Самые дешёвые квартиры оказались в Ингушетии — 2,1 млн руб. и Чечне — 2,2 млн руб. Но семьи из этих регионов смогут накопить на квартиры за 5,2 и 4,9 года соответственно. Самое дорогое жильё, ожидаемо, оказалось в Москве (18,5 млн) и Санкт-Петербурге (12,8 млн руб.). В этих городах семьям потребуется 3,3 и 3,9 года, чтобы приобрести квартиру на собственные средства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми с января ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» уменьшился на 7 п.п., до 48%. Квадратный метр в новостройках краевой столицы стоит 162 тыс. руб., а на вторичном рынке — 109 тыс. руб.

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