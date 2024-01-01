Алёна Бронникова Пермская семья с одним ребёнком сможет накопить на «двушку» за четыре года За год доступность жилья в регионе выросла Поделиться Твитнуть

На май 2024 года Пермский край занял 14 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья для российских семей с одним ребёнком. Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, этот показатель в регионе за год увеличился.

В прошлом году Прикамье занимало 36-ю строчку соответствующего рейтинга. Семье, проживающей на территории региона, в 2023 году пришлось бы копить на двухкомнатную квартиру в 60 кв. м 6,1 года, а в 2024 году срок сократился до 4,1 года.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий АО, Магаданская область, ЯНАО, Мурманская область и ХМАО. Семьи в этих субъектах смогут накопить на квартиру меньше чем за три года: от 2,6 до 2,9 лет. Более 10 лет на квартиры придётся копить жителям Чечни (10,3 года), Дагестана (10,6 года), Крыма (11,7 года) и Севастополя (12,4 года). Эти регионы заняли последние строчки рейтинга.

В Москве, как и в Пермском крае, семьям на собственную квартиру придётся копить 4,1 года. Столица заняла 15-ю позицию. При этом в Пермском крае средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в мае составила 5,1 млн руб., а в Москве — 18,2 млн руб.

Жителям Санкт-Петербурга придётся копить 4,5 года при средней стоимости квартиры в 11,7 млн руб. (22-е место), жителям Свердловской области — 4,7 года при средней цене в 6,1 млн руб. (33 место).

Если говорить о самых дорогих квартирах, то, помимо Москвы и Петербурга, цены на жилую недвижимость оказались также в Республике Алтай, где семьям придётся откладывать деньги на новое жильё 9,4 года — 10 млн руб. и в Севастополе — 10,4 млн руб. Самая низкая средняя цена на квартиру оказалась в Ингушетии — 3,6 млн руб. Однако местным семьям потребуется 8,8 года, чтобы накопить на возможность приобрести её.

В среднем российским семьям с одним ребёнком потребуется откладывать деньги четыре года на новую квартиру. Средняя стоимость «двушек» в 60 кв. м составила 6,9 млн руб.

В целом аналитики отмечают рост потенциальной доступности жилья для семей с одним ребенком к маю 2024 года в большинстве регионов. По сравнению с прошлым годом минимальный срок, за который можно накопить на квартиру площадью 60 кв. м, снизился в 82 субъектах. В двух регионах он увеличился, а в ЯНАО не изменился.

«Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 81 регионе РФ. В Пермском крае и Санкт-Петербурге — снизилась, в Сахалинской области и Тверской области — не изменилась», — добавили эксперты.

Основными причинами увеличения доступности жилья стали рост зарплат и процентных ставок по депозитам, которые частично нивелировали рост цен на недвижимость.

В качестве индикатора для исследования было выбрано оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребёнком, имея среднестатистическую зарплату своего региона, сможет накопить на квартиру в 60 кв. м без заёмных средств, откладывая ежемесячно свободный остаток после необходимых трат и используя накопленные депозиты на 1 мая текущего года. Реальные траты обычно больше суммы официального прожиточного минимума. Для оценки стоимости квартиры использовались данные Домклик. При расчётах предполагалось, что для накопления семья ежемесячно будет пополнять депозит в банке со средней ставкой по тому федеральному округу, в который входит регион.

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