Потенциальная доступность жилья для семей в Пермском крае снизилась Рост цен на квартиры опережает динамику зарплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась. К такому выводу пришли авторы исследования РИА Новости, подсчитавшие, сколько лет семья с одним ребёнком в разных регионах должна копить на квартиру.

При составлении рейтинга учитывались среднестатистическая зарплата и стоимость типовой квартиры площадью 60 кв. м в ценах начала 2023 года в каждом регионе. При этом условная семья будто бы откладывает все средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые для повседневной жизни траты, — их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. Учитывались и накопленные депозиты на 1 апреля 2023 года.

Согласно исследованию, доступность жилья в 77 российских регионах снизилась, в том числе и в Пермском крае. Если в 2022 году пермской семье на квартиру пришлось бы копить 5,6 лет, то в 2023-м срок вырос до 6,1 года. Регион в рейтинге доступности занял 36 место. Причиной увеличения срока эксперты называют рост цен на жильё, который опережает динамику зарплат.

Лучше всего с доступностью жилья дела обстоят в НАО, Магаданской области и ЯНАО — там необходимо менее трёх лет, чтобы накопить на типовую «двушку».

В замыкающую рейтинг группу вошли десять регионов, где семьям придётся копить более 10 лет. Последнюю строчку рейтинга занимает Севастополь, где семье понадобится свыше 14 лет. Далее идёт Кабардино-Балкария (13,5 лет), Крым и Карачаево-Черкесия (почти 13 лет), Краснодарский край (чуть более 12 лет).

Аналитики отмечают, что в Краснодарском крае, Севастополе и Крыму стоимость жилья в 1,3-2 раза превышает среднероссийскую.

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