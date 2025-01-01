В Перми на 7% сократился ценовой разрыв между первичным и вторичным жильём Разница составила 48% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с января этого года ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» уменьшился на 7% — до 48%. Как сообщает сервис «Яндекс Недвижимость», это является одним из самых значительных сокращений среди городов-миллионеров.

Квадратный метр в новостройках краевой столицы стоит 162 тыс. руб., а на вторичном рынке — 109 тыс. руб.





По данным аналитиков, сокращение разрыва связано с умеренным изменением цен на новостройки (+3,3% к январю) при значительном изменении цены вторичного жилья (+8,1% к январю).





При этом с начала этого года медианная стоимость «квадрата» на вторичном рынке российских мегаполисов выросла на 2,7%, а стоимость метра в новостройках увеличилась на 3,6%. В июне этого года средняя цена квадратного метра на «вторичке» в городах-миллионнерах составила 142 тыс. руб., а в новостройках — 186 тыс. руб.





«Стабилизация ценового разрыва, которую мы наблюдаем в первом полугодии, довольно логична в текущем положении рынка. При существующих условиях кредитования не стоит ожидать более значительные колебания цен на первичном и вторичном рынках. С другой стороны, стагнация ценового разрыва происходит из-за низких темпов роста стоимости новых объектов. Эта ситуация потенциально может быть привлекательной для покупки недвижимости для покупателей с небольшой долей заёмных средств или для тех, кто готов совершить сделку полностью за наличные. На вторичном рынке этот момент также довольно интересен для сделок, так как продавцы по-прежнему готовы к дисконтам», — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

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