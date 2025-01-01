В Перми закрылся магазин турецкого бренда LC Waikiki Он работал в ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

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В торгово-развлекательном комплексе «Спешиlove» прекратил свою работу магазин LC Waikiki, работавший с 2023 года. В нём была представлена одежда и аксессуары для всей семьи и товары для дома LCW Home. Торговая точка находилась на месте бывшего H&M. Общая площадь магазина составляла почти 1,8 тыс. кв. м. О закрытии «Новому компаньону» сообщили в ТРК «Спешиlove».

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце лета 2023 года магазин LC Waikiki открылся в торгово-развлекательном центре «Планета» В нём была представлена женская, мужская и детская одежда, а также обувь и аксессуары. Кроме повседневных и спортивных коллекций одежды, в магазине можно купить нижнее бельё и одежду для беременных.

В «Планете» LC Waikiki расположен на первом этаже, на месте бывшего магазина Uniqlo.

В июле того же года магазин турецкой сети открылся в «СпешиLove».

Турецкая сеть начала развиваться во Франции в 1985 году, а затем быстро завоевала всю Европу. Позже, в 1997 году, права на бренд приобрела турецкая компания Taha Group, производившая товары для LC Waikiki.

На сегодняшний день магазины сети работают в 192 городах 28 стран мира.

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