Алёна Бронникова Стала известна дата открытия второго магазина турецкой сети LC WAIKIKI в Перми Торговая точка займёт место бывшего H&M в ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

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В торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» в Перми 11 июля откроется магазин турецкой сети LC WAIKIKI. В нём будут представлены одежда и аксессуары для всей семьи и товары для дома LCW Home.

Торговая точка займёт место бывшего H&M и дополнительные площадки, которые появились после реконструкции этажа. Как сообщает «Текст», общая площадь магазина составит почти 1,8 тыс. кв. м. В день открытия магазина покупателей ждут угощения и скидка -20% на весь ассортимент.

В июне на сайте HeadHunter появились объявления о поиске сотрудников в новый пермский магазин турецкой сети одежды LC WAIKIKI. В частности, открыты вакансии управляющего (с опытом работы от трёх лет), менеджера и мерчендайзера (с опытом работы от одного года). На позицию менеджера отдела в ТРК «СпешиLove» администрация искала сотрудника на зарплату 57 тыс. руб. Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» в августе 2023 года ожидается открытие ещё одного в Перми магазина LC Waikiki. Он должен занять площади отдела японского бренда Uniqlo, покинувшего Россию после начала спецоперации.





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