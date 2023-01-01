Максим Артамонов
В Перми открылся второй магазин LC Waikiki
В Перми в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин турецкой сети LC Waikiki. В нём представлена женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ТРЦ.
Кроме повседневных и спортивных коллекций одежды, в магазине можно купить нижнее белье и одежду для беременных.
LC Waikiki расположен на первом этаже, на месте бывшего магазина Uniqlo.
Напомним, в июле магазин сети открылся в торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove». В нём представлена одежда и аксессуары для всей семьи и товары для дома LCW Home.
Торговая точка расположена на место бывшего H&M. Общая площадь магазина составляет почти 1,8 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что магазин турецкой сети в ТРЦ «Планета» откроется в августе.
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