Максим Артамонов В Перми открылся второй магазин LC Waikiki Поделиться Твитнуть

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В Перми в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин турецкой сети LC Waikiki. В нём представлена женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ТРЦ.

Кроме повседневных и спортивных коллекций одежды, в магазине можно купить нижнее белье и одежду для беременных.

LC Waikiki расположен на первом этаже, на месте бывшего магазина Uniqlo.

Напомним, в июле магазин сети открылся в торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove». В нём представлена одежда и аксессуары для всей семьи и товары для дома LCW Home.

Торговая точка расположена на место бывшего H&M. Общая площадь магазина составляет почти 1,8 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что магазин турецкой сети в ТРЦ «Планета» откроется в августе.





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