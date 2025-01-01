«Аэрофлот» отменил уже десять рейсов из Москвы в Пермь и обратно Ранее сообщалось об отмене шести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня из Москвы в Большое Савино не прибудут уже пять самолётов из девяти запланированных. Все отменённые рейсы должна была выполнить авиакомпания «Аэрофлот», базирующаяся в Шереметьево.

К отменённым ранее трём добавились два вечерних СУ 1768 и СУ 1204. Соответственно, отменены и обратные рейсы из Перми в Москву: СУ 1769 в 20:20 и СУ 1205 в 23:05.

Таким образом, общее количество отменённых рейсов из столицы и обратно достигло десяти.

По данным телеграм-каналов, московские аэропорты вечером 20 июля и в ночь на 21 июля закрывались трижды из-за опасности БПЛА.

20 июля «Аэрофлот» выступил с разъяснениями по поводу того, как пассажирам действовать в случае отмены их рейса.

В Перми на сегодня не осталось в продаже билетов на самолёты в столицу. Улететь в Москву можно только с пересадками. Цена билетов начинается с 24 тыс. руб.

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