Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Аэрофлот» выступил с разъяснениями о порядке действий при отмене рейсов Авиакомпания скорректировала расписание на 20 июля в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Аэрофлот» в своём официальном телеграм-канале выступила с разъяснениями по поводу отмены рейсов в ряд российских аэропортов 20 июля. Напомним, в Пермь не прибудет пять из восьми запланированных на сегодня рейсов из Москвы.

Как говорится в сообщении «Аэрофлота», в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля авиакомпания вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов.

Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», на информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки – на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, в офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево не осуществляют возврат и переоформление билетов.

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