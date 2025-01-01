Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт вечеринка дог-френдли Среди товаров на маркете — ароматические свечи с собачьими запахами Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Oh my dog

20 июля с 13:00 до 20:00 в баре Sabotage в Перми пройдет дог-френдли вечеринка Oh my dog (0+).

В программе — диджей-сет Никиты Классена, еда и напитки, стильный маркет изделий для людей и собак, в том числе — модной собачьей одежды, игрушек и крафтовых лакомств. Можно будет заказать ароматическую свечу с запахом любимой собачки.

Кинолог Мария Худанина выступит с лекцией на тему «Как правильно подзывать собаку, чтобы она не убежала, и что делать, если потерялась», а врачи ветеринарной клиники «Dоктор Вет» расскажут про первую помощь собакам в экстренных ситуациях.

В 19:00 состоится розыгрыш призов и подарков.

Можно будет помочь приюту «Доброе сердце» и выбрать себе питомца.

Гости с собаками приветствуются, но можно зайти и без собаки.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Пермь вошла в число крупнейших российских городов-лидеров по доступности инфраструктуры для владельцев домашних животных, по данным геоаналитики 2ГИС.

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