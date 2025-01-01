Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-10 городов, где комфортно жить с собакой Доступность инфраструктуры в столице Прикамья составляет 37% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число крупнейших российских городов-лидеров по доступности инфраструктуры для владельцев домашних животных. Рейтинг был составлен сервисом геоаналитики 2ГИС.

Доля населения столицы Прикамья, живущего в 15 минутах пешком от объектов инфраструктуры для домашних животных, составила 37%. Такой же показатель зафиксирован в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«Лидером рейтинга стала Москва: у 88% жителей столицы в 15-минутной шаговой доступности есть как минимум один зоомагазин, ветклиника, площадка для выгула собак и дог-френдли заведение общепита. На втором месте расположился Екатеринбург, где в 15-минутной пешей доступности от необходимой инфраструктуры живут 47% горожан. Третьим стал Красноярск (45%)», — сообщили в компании.

Также в топ-10 вошли Челябинск (42%), Новосибирск (40%), Ростов-на-Дону (26%) и Краснодар (21%).

Зоомагазины и ветклиники находятся ближе всего к горожанам, дойти до них за 15 минут могут 88% жителей. Заведения общепита, которые разрешено посещать с собаками, доступны для 78% жителей, площадки для выгула находятся рядом с 39% населения, за исключением Москвы.

Несмотря на высокую доступность инфраструктуры для питомцев в Перми, в число городов-лидеров по количеству дог-френдли заведений общепита она не вошла. Больше всего их оказалось в Краснодаре (18,9%), Санкт-Петербурге (17,6%) и Москве (13,7%).

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