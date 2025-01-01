В Кировском районе Перми продают торговый центр за 185 млн рублей Его площадь — 1,4 тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми по адресу ул. Калинина, 60А, выставлен на продажу торговый центр. Объявление о продаже размещено на платформе «Авито».

Двухэтажный торговый центр площадью 1402.9 кв. м. продаётся от собственника. В объявлении указано, что У ТЦ есть собственная парковка и вход с улицы. Здание оборудовано центральным отоплением и чистовой отделкой. Высота потолков составляет 6 м.





В настоящее время торговые площади центра находятся в аренде. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», среди арендаторов — «Самокат», «Fix Рrice», «Ярче!», «Планета одежды и обуви», а также магазин с детскими вещами.





Цена продажи — 185 млн руб., что соответствует 131 тыс. руб. за квадратный метр.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Перми на «Авито» выставлено на продажу историческое здание по ул. 1905 года, 10. Двухэтажный особняк общей площадью 206 кв. м с потолками высотой 2,7 м продаётся за 6,7 млн руб. Продавец указал, что помещение свободного назначения можно использовать под торговые площади и офисы и для другой деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.