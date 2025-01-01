Елена Бардукова В Мотовилихинском районе Перми продают историческое здание за 6,7 млн рублей В начале ХХ века в нём располагалось Благородное собрание Мотовилихи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на "Авито" выставлено на продажу здание по ул. 1905 года, 10. Двухэтажный исторический особняк общей площадью 206 кв. м с потолками высотой 2,7 м продаётся за 6,7 млн руб.

В описании лота продавец указал, что помещение свободного назначения можно использовать под торговые площади и офисы и для другой деятельности. Кроме того, возможно приобретение с готовым бизнесом (парикмахерской).

Дом по ул. 1905 года, 10 был построен в 1883 году при поддержке владельца кирпичного завода и земель Василия Корнилова. На момент открытия в нём располагался Торговый дом. С 1902 года на втором этаже здания собирались состоятельные жители Мотовилихи, а с 1950-х годов на протяжении полувека в доме работала парикмахерская №16.

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