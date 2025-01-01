В Перми ночью 19 июля был побит температурный рекорд холода Столбик термометра опустился до +4,4 ˚ Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Перми в ночь на 19 июля был побит температурный рекорд — столбик термометра упал до +4,4 ˚. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», это новый рекорд холода — перекрыт минимум +4,5 ˚ от 1949 года. Самое низкое значение было зафиксировано в Кунгуре, где температура снизилась до +2,6˚.

Ранее «Новый компаньон» писал , что, по данным telegram-канала «Опасные природные явления Пермского края», выходные, согласно прогнозу, ожидаются солнечные, но ночью с пятницы на субботу температура опустится до +3…+8˚, в Перми до +6˚. Днём на территории Прикамья потеплеет до +20…+25˚, в столице региона — до +22˚.





В воскресенье ночью воздух прогреется +9…+14˚, днём — до +21…+26˚. В Перми столбик термометра поднимется до +25˚. Исключением станет крайний север Прикамья, куда днем снова придёт холод с севера, и будет не выше +18˚.





В целом синоптики прогнозируют в период с 20 по 25 июля умеренно тёплую погоду с дневной температурой воздуха +21…+27˚, но предупреждают, что на более сильное потепление рассчитывать пока не приходится.

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