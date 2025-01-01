Жителей Прикамья ждут солнечные выходные Период с 20 по 25 июля прогнозируется умеренно тёплым Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», в пятницу, 18 июля, на регион приходится второй пик июльских холодов. На территории региона воздух прогреется до +13…+18˚, в Перми — около +16˚, что ниже нормы примерно на 5˚.

Выходные, согласно прогнозу, ожидаются солнечные, но ночью с пятницы на субботу температура опустится до +3…+8˚, в Перми до +6˚. Днём на территории Прикамья потеплеет до +20…+25˚, в столице региона — до +22˚.

В воскресенье ночью воздух прогреется +9…+14˚, днём — до +21…+26˚. В Перми столбик термометра поднимется до +25˚. Исключением станет крайний север Прикамья, куда днем снова придёт холод с севера, и будет не выше +18˚.

В целом синоптики прогнозируют в период с 20 по 25 июля умеренно тёплую погоду с дневной температурой воздуха +21…+27˚, но предупреждают, что на более сильное потепление рассчитывать пока не приходится.

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