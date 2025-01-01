Суд в Перми восстановил права ветерана ВОВ на жильё Ранее мужчине отказали в помощи Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми признал право 98-летнего участника Великой Отечественной войны на своё жилье и обязал региональный минтруд предоставить ему меру господдержки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину признали нуждающимся в жилье в прошлом году, он обратился за выплатой на строительство дома или покупку квартиры. Чиновники отказали ветерану, и он обратился в суд.





Суд учёл боевой путь и потребности ветерана. В материалах дела — свидетельства об его участии в боях в Румынии, ликвидация бандеровских банд, осколочное ранение от гранаты, полученное в боях.





Суд удовлетворил требования ветерана и обязал министерство труда и соцразвития Пермского края предоставить мужчине выплату за счёт федерального бюджета на строительство или покупку квартиры.





Решение суда в законную силу пока не вступило.





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