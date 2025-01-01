В Пермском крае школа выплатит ученику 200 тыс. рублей за перелом ноги Суд в Березниках удовлетворил иск матери мальчика Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский городской суд принял решение взыскать с березниковской средней школы № 8 компенсацию в размере 200 тыс. руб. местному школьнику за травму, полученную на уроке физкультуры. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Инцидент произошёл 23 сентября 2024 года. Мальчик подвернул ногу на школьном стадионе во время урока физкультуры. «Скорая помощь» увезла школьника в травмпункт, где врачи зафиксировали у него перелом голеностопа.

Иск на школу подала мама ребёнка. В своём заявлении она указала, что из-за травмы мальчик более трёх недель находился на больничном, испытывал физическую боль и нравственные страдания, не мог вести активный образ жизни, плохо спал и переживал из-за случившегося. Ответчик утверждал, что одной из причин травмы стало несоблюдение ребёнком техники безопасности, но суд встал на сторону матери и обязал школу выплатить компенсацию.

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