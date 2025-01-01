Глава СКР взял на контроль дело о нападении стаи собак на ребёнка в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин будет проинформирован о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после атаки бездомных собак на несовершеннолетнего в Пермском крае.

Как уже писал «Новый компаньон», инцидент произошёл в Александровском округе. Одна из окруживших ребёнка собак ухватила мальчика за рукав верхней одежды, однако ему удалось освободиться и убежать от животных.

В связи с произошедшим следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю инициировали уголовное дело по ст. 293 УК РФ, квалифицирующей случившееся как халатность.

Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину, главе Следственного управления СК России по Пермскому краю, представить отчёт о ходе расследования данного уголовного дела.





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