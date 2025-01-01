В Прикамье возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На основании сообщений в соцсетях Следственным комитетом России в городе Александровске возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом нападения собак на несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи обратили внимание на информацию о том, что в п. Карьер Известняк, входящем в состав Александровского муниципального округа Пермского края, стая безнадзорных собак атаковала ребёнка. Мальчику удалось избежать серьёзных травм, спасаясь бегством.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, глава Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денис Головкин дал распоряжение своим подчинённым о возбуждении уголовного дела по ст. 293, ч. 1 УК РФ (халатность). В рамках следствия планируется установить все детали и причины произошедшего.





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