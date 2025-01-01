Глава СКР взял на контроль дело об издевательствах пермяка над 9-летним пасынком Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель СКР поручил предоставить отчёт о результатах проверки по информации о совершении преступлений в отношении несовершеннолетнего в Перми.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Перми на протяжении года отчим регулярно издевался над девятилетним мальчиком, применяя к нему физическую силу. В марте текущего года мужчина из-за незначительного происшествия попытался утопить ребёнка. В итоге мальчик сбежал из дома и попросил помощи у прохожих. Обращается внимание на то, что мать, осведомленная о ситуации, не предприняла никаких мер.

Александр Бастрыкин ранее уже запрашивал доклад по данному случаю.

В СУ СК России по Пермскому краю велось расследование уголовного дела, которое передано в суд для рассмотрения по существу. На данный момент в региональном управлении начата процессуальная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Председатель Следственного комитета дал указание Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, представить промежуточные результаты процессуальной проверки и решение, принятое по итогам.

Контроль за выполнением поручения, а также за ходом процессуальной проверки установлен в центральном офисе ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на заседании суда 17 июля стало известно о наличии расстройства личности у мужчины, от которого в Перми пытался спастись бегством его девятилетний пасынок.

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