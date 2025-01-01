Банкетный зал в Перми, где отравились выпускники, хочет открыться досрочно Суд приостановил его деятельность на три месяца Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский банкетный зал, ставший местом массового отравления выпускников, обратился с просьбой о досрочном возобновлении работы. Соответствующий документ поступил в Ленинский райсуд 15 июля. Рассмотрение дела назначено на 18 июля, сообщает Properm.ru.

Речь идёт о заведении White Hall, где в конце июня 2025 года произошло отравление. Как ранее сообщал «Новый компаньон», после празднования выпускного вечера несколько школьников почувствовали признаки пищевого отравления. Как писал СМИ, пострадали около трёх десятков людей, в Минздраве рассказали о шести госпитализированных. Инцидент повлек за собой возбуждение уголовного дела и проверку Роспотребнадзором.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, послужившие основанием для обращения в суд и приостановки деятельности ресторана на 90 суток.

Приставы также опечатали заготовочный цех пермского банкетного зала, где отравились посетители. Деятельность предприятия решением суда была приостановлена на 30 дней.

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