Приставы опечатали заготовочный цех пермского банкетного зала, где отравились посетители Деятельность предприятия приостановлена на 30 дней Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

На прошлой неделе, в соответствии с судебным решением, сотрудники службы судебных приставов опечатали банкетный зал White Hall (ул. Монастырская, 2), о чём уже писал «Новый компаньон». Теперь же в Мотовилихинский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Пермскому краю поступил документ о приостановке работы производственного цеха ООО «ВАЙТ ХОЛЛ», расположенного по ул. Уральской, 85.

Причиной остановки производства продуктов питания стали нарушения санитарных норм и правил эпидемиологической безопасности, обнаруженные после случаев массового отравления на мероприятиях, организованных данной компанией. В частности, организация не разработала и не внедрила программу контроля производства, не обеспечила правильную последовательность технологических этапов, и не контролировала температуру хранения продуктов. В помещениях, где готовилась пища, были обнаружены недостатки внутренней отделки, наблюдалась нехватка оборудования для мытья, а изготовление тортов и пирожных происходило в горячем цехе, в том же месте, где готовились блюда из мяса, птицы и рыбы. Кроме того, было установлено, что к работе были допущены сотрудники, не прошедшие необходимое гигиеническое обучение и медицинский осмотр.

Сразу после начала исполнительного производства судебные приставы выехали на место расположения производственного цеха и опечатали все входы. Руководство компании было предупреждено о возможной административной и уголовной ответственности за несоблюдение законных требований судебного пристава и решения суда. В течение всего периода административного наказания будут проводиться регулярные проверки целостности установленных пломб. В соответствии с решением суда, деятельность ООО «ВАЙТ ХОЛЛ» по производству продуктов питания приостановлена на 30 дней.

Напомним, массовое отравление выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall, произошло 25 июня. Пострадали, по информации СМИ, около 30 человек. В минздраве сообщали о шести госпитализированных.

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