Приставы опечатали банкетный зал в Перми, где отравились люди Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы сообщили об исполнении решения суда о приостановке деятельности пермского банкетного зала White Hall на 90 суток. Зал опечатан. В течение всего срока специалисты ФССП будут проводить проверки сохранности пломб.

Напомним, проверка, инициированная после нескольких случаев кишечных инфекций, выявила, что ООО «Вайт холл» привлекал к обслуживанию банкетов случайных людей, не имеющих медицинских осмотров и необходимой гигиенической подготовки. Кроме того, в производственных помещениях не соблюдались элементарные правила гигиены: на стенах и оборудовании были обнаружены следы загрязнений. Отсутствовал контроль за температурой хранения продуктов, а уборочный инвентарь не был промаркирован.

Напомним, массовое отравление выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall, произошло 25 июня. Пострадали, по информации СМИ, около трёх десятков человек. В Минздраве сообщили о шести госпитализированных.

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