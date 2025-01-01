Суд в Перми на 90 суток закрыл банкетный зал, где отравились люди В заведении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, в отношении ООО «Вайт Холл», владеющего банкетным залом «White Hall» по адресу: ул. Монастырская, 2.

Причиной разбирательства стали случаи острой кишечной инфекции среди жителей Перми после употребления пищи в данном заведении. В связи с этим Роспотребнадзор по Пермскому краю провёл проверку зала.

Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в частности: привлечение к обслуживанию неустроенных сотрудников, отсутствие у официантов необходимой гигиенической подготовки, медосмотров и вакцинации, отсутствие производственного контроля и гигиенического журнала, отсутствие маркировки уборочного инвентаря и контроля температурного режима хранения продуктов. Также установлено несоблюдение правил уборки и дезинфекции, а для обработки поверхностей использовался спирт неизвестного происхождения.

Суд, изучив материалы дела, признал ООО «Вайт Холл» виновным в нарушении санитарных требований к организации питания населения.

Учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью населения и не были устранены в полном объёме, суд постановил приостановить деятельность банкетного зала «White Hall» на 90 суток, начиная с 28 июня 2025 года. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Напомним, массовое отравление выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall, произошло 25 июня. Пострадали, по информации СМИ, около трёх десятков людей. В Минздраве сообщили о шести госпитализированных и рассказали о их самочувствии сейчас.

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