В минздраве рассказали о состоянии отравившихся на выпускном в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Люди, получившие отравление после празднования выпускного вечера в Перми, чувствуют себя удовлетворительно. При этом они остаются под наблюдением врачей в больнице, где проходят необходимую терапию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, в медицинские учреждения в конце июня поступило шесть человек с симптомами интоксикации. Среди них было пятеро взрослых и один ребёнок. Взрослые пациенты поступили в состоянии средней степени тяжести, а ребёнок чувствовал себя удовлетворительно.

Как ранее писал «Новый компаньон», по факту массового отравления выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall 25 июня, краевой Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, а следком по региону возбудил уголовное дело в связи с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

СМИ писали, что симптомы, характерные для пищевой интоксикации, почувствовали около трёх десятков посетителей заведения.

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