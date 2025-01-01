В краевом минздраве рассказали подробности отравления пермских выпускников После инцидента госпитализировали шесть человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали о том, сколько человек было госпитализировано после пищевого отравления в банкетном зале White Hall и в каком они сейчас состоянии.

«Госпитализированы шесть человек (среди них один ребёнок). Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребёнок — в удовлетворительном», — пояснили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», по факту массового отравления выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall 25 июня, краевой Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. К медикам с признаками, характерными для пищевой интоксикации, обратились около 30 посетителей заведения.

Ранее следком по региону возбудил уголовное дело в связи с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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