Третий этаж ТЦ «Пирамида» в Перми планируют продать за 162 млн рублей Его занимает сеть «Детский мир» Поделиться Твитнуть

В трёхэтажном коммерческом здании ТЦ «Пирамида» (ул. Крисанова, 12а) выставлен на продажу третий этаж площадью 1475 кв. м.

По информации с сайта «Авито», помещение находится в собственности одного владельца и готово к продаже. В данный момент его арендует федеральная сеть детских товаров «Детский мир».





Среди преимуществ объекта, по словам продавца, — центральное расположение, удобный подъезд и парковка, а также новый сквер рядом с театром.





Стоимость покупки третьего этажа составляет более 162 млн руб., что соответствует указанной стоимости за 1 кв. м. — 110 тыс. руб.





Напомним, «Детский мир» занял второй и третий этаж в ТЦ «Пирамида» в июле 2006 года.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что в пермском ТРК «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16) вновь выставлены на продажу два последних этажа — четвёртый и пятый, которые принадлежали кинотеатру. Помещения мультиплекса в ТРК выставляли на продажу уже несколько раз. Площадь данных объектов составляет 6,5 тыс. кв. м, цена — 526 млн руб.

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