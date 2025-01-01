Алёна Бронникова Общежитие цирка на бульваре Гагарина отремонтирует пермская компания Стоимость контракта составит 445 млн рублей Поделиться Твитнуть

Комиссия подвела итоги конкурса на выполнение работ по ремонту здания общежития Пермского цирка на б. Гагарина, 39а. Согласно протоколу подведения итогов, опубликованному на сайте госзакупок, победителем была признана пермская компания ООО «РСС Инжиниринг».

На участие в конкурсе поступило четыре заявки. «РСС Инжиниринг» предложил выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта — 445,44 млн руб. По итогам рассмотрения вторых частей заявок компания набрала наибольшее количество баллов (95 из 100 возможных).

Заказчиком является ФКП «Российская государственная цирковая компания». Работы запланированы в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию и выполнить капремонт гостиницы «Спутник» — общежития пермского филиала «Росгосцирка» до 15 ноября 2027 года. Площадь застройки составляет 3,8 тыс. кв. м, общая площадь помещений — 2,5 тыс. кв. м, количество мест — 184.

ООО "РСС Инжиниринг" зарегистрировано в Перми в 2009 году. Основной вид деятельности - производство электромонтажных работ. Размер уставного капитала - 20 млн руб., по итогам прошлого года выручка составила 866,4 млн руб., чистая прибыль - 22,1 млн руб. В мае компания также стала подрядчиком по строительству поликлиники в м/р Вышка-2. Стоимость контракта составила 688,2 млн руб.

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