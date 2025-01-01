Алёна Бронникова На ремонт общежития Пермского цирка выделили 445 млн рублей Работы планируется завершить осенью 2027 года Поделиться Твитнуть

Разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта гостиницы «Спутник» — общежития пермского филиала «Росгосцирка» — оценили в 445,4 млн руб. Здание находится по б. Гагарина, 39а в Перми.

Как указано на сайте госзакупок, работы запланированы в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На подготовку проекта с отчётом о техническом состоянии объекта и архитектурно-планировочными решениями отводится 125 календарных дней с даты заключения договора. Капремонт, поставка и пусконаладочные работы инженерного и технологического оборудования должны быть завершены до 15 ноября 2027 года.

Здание было построено в 1968 году. Площадь застройки составляет 3,8 тыс. кв. м, общая площадь помещений — 2,5 тыс. кв. м, количество мест — 184, высота — шесть этажей, в том числе подвал.

Заказчиком является ФКП «Российская государственная цирковая компания». Итоги конкурса подведут 14 июля.

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