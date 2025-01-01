Алёна Бронникова В Перми нашли подрядчика для строительства поликлиники на Гашкова Начальная цена контракта снизилась на 50 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми определили подрядчика, который построит в м/р Вышка-2 новую поликлинику. Как указано на сайте госзакупок, участие в конкурсе приняли две организации. Победителем была выбрана та, которая предложила наименьшую цену за выполнение работ.

Начальная цена контракта составляла 688,25 млн руб. Наименьшее предложение составило 688,20 млн руб. Информация о победителе на сайте отсутствует. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», работы выполнит пермское ООО «РСС Инжиниринг».

Как писал ранее «Новый компаньон», трёхэтажное здание медучреждения общей площадью 3,7 тыс. кв. м возведут на ул. Гашкова. Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений (100 посещений в смену для детей и 150 — для взрослых). Проект должен быть подготовлен до 18 сентября 2026 года. Срок строительства: с 19 сентября 2026 года по 20 декабря 2027 года.

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