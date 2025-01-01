В Перми ищут подрядчика на строительство новой поликлиники на Гашкова Работы планируется завершить к концу 2027 года Поделиться Твитнуть

Центр организации закупок Пермского края объявил конкурс на строительство поликлиники на Вышке-2 на ул. Гашкова в Перми. Начальная цена контракта составила 688,3 млн руб. Исполнитель определится 15 мая. Об этом пишет «Рифей».

По условиям контракта подрядчик должен будет построить трехэтажное здание поликлиники общей площадью 3,7 тыс. кв. м на земельном участке 8,7 тыс. кв. м. Строительный объём — ориентировочно 17784 куб. м. Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений (100 посещений в смену для детей и 150 — для взрослых). В здании также разместится дневной стационар на пять коек.

Срок проектирования лечебного учреждения: с 30 мая 2025 года (или со дня, следующего за днём заключения государственного контракта) и по 18 сентября 2026 года (477 дней).

Срок строительства: с 19 сентября 2026 года по 20 декабря 2027 года. Продолжительность строительно-монтажных работ — 458 календарных дней.

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