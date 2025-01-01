Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь / t.me/chp_159_59

В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим с участием общественного транспорта, прокуратура Кировского района Перми инициировала проверку.

Согласно предварительным данным, 15 июля водитель автобуса, следовавшего по ул. Маршала Рыбалко в направлении ул. Сокольской, не смог удержать контроль над транспортным средством, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. В результате автобус врезался в торговый киоск.

Прокуратура уделит особое внимание соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Также прокуратура будет контролировать ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному инциденту.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пострадали два пассажира микроавтобуса и сотрудник торгового павильона. Им оказывается помощь.

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