На ул. Маршала Рыбалко в Перми пассажирский автобус въехал в хлебный павильон Пострадали три человека Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь / t.me/chp_159_59

В Кировском районе Перми на ул. Маршала Рыбалко пассажирский автобус въехал в хлебный павильон. В полиции и прокуратуре региона рассказали подробности инцидента.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось примерно в 14:20. По ул. Маршала Рыбалко двигался автомобиль «Опель Астра», за рулём которого сидел мужчина 1976 г. р.





По предварительной информации, при повороте налево на регулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу микроавтобусу марки «Мерседес». В результате ДТП рейсовый автобус наехал на киоск.





Предварительно, пострадало два пассажира микроавтобуса и сотрудник торгового павильона. Региональная прокуратура отметила, что им оказывается медпомощь.





В полиции проводят проверку по факту ДТП.





Кроме того, проверку начала и прокуратура Кировского района. Надзорное ведомство проверит соблюдение закона о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль взят ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы.

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