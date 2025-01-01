Пермский центр дезинфектологии погасил долг в 4 млн рублей по исполненным контрактам Этого потребовала прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми проверила исполнение ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» закона в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.

Оказалось, что на стадии планирования закупок организацией были допущены нарушения. В результате них у центра появилась задолженность перед пятью контрагентами по исполненным контрактам. Сумма долга перед организациями составила свыше 4 млн руб.





Руководителю ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения были устранены, а долг перед контрагентами погашен.





Ранее «Новый компаньон» писал , что прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в крупном размере).

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