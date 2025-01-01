В Перми осудят руководителя компании за укрытие от налогов более 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем ООО, осуществляющего деятельность в сфере строительства дорог и транспорта, с сентября по октябрь 2024 года сформировал значительную задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.

Не желая погашать накопившиеся долги, он направил в адрес контрагентов распорядительные письма, в соответствии с которыми произведение расчётов следовало проводить минуя счета управляемого им Общества.

Таким образом от налогообложения было сокрыто более 3,7 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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