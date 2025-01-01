Алёна Бронникова С проекта гипермаркета стройматериалов на Иве в Перми сняли статус приоритетного У инвестора возникли сложности Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае в июне принял решение о прекращении статуса приоритетного у инвестпроекта по возведению гипермаркета стройматериалов по ул. Уинской, 72 в пермском микрорайоне Ива-1. Объект на участке площадью 5 га хотели построить к 2025 году.

ООО «Ива-Инвест» планировало построить второй гипермаркет «Леруа Мерлен», земля была предоставлена под льготную аренду в 2021 году. Однако в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту, и инвестор нашёл другого партнёра — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». Впоследствии проект переименовали в «ТЦ DIY «Мегастрой» и Магазин садовой мебели». В прошлом году минимущества выдало разрешение на строительство объекта.

Как рассказали «Новому компаньону» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края, причиной снятия статуса приоритетного инвестиционного стали сложности у инициатора при реализации проекта.

«В связи со сложившейся экономической ситуацией у инвестора возникли сложности при реализации проекта по строительству торгового центра в микрорайоне Ива. В связи с этим статус "приоритетный инвестиционный проект" в настоящее время прекращён. При этом регион не понёс никаких финансовых и имущественных затрат», — пояснили в ведомстве.

По данным публичной кадастровой карты, на участке по ул. Уинской, 72 установлен вид разрешённого использования под торгово-развлекательные центры. Согласно 2ГИС, на участке находится строящееся здание. На публичном портале ИСОГД Перми указано, что участок находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, назначение проектируемого (строящегося) здания — магазин.

Через дорогу от участка ранее также планировалось строительство другого гипермаркета строительный материалов — Castorama (ул. Уинская, 55). Однако магазин так и не был построен, а в 2023 году участок выкупил ПЗСП под комплексную застройку.

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