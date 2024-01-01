Минимущества выдало разрешение на строительство гипермаркета стройматериалов на Иве-1 в Перми Проект должны реализовать к 2025 году Поделиться Твитнуть

Проект межевания территории в микрорайоне Ива-1

Минимущества Пермского края выдало разрешение на возведение нового гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен» по ул. Уинской, 72 в пермском микрорайоне Ива-1. Согласно реестру разрешений на сайте ведомства, разрешительная документация выдана ООО «Ива-Инвест».

Напомним, ранее компания собиралась построить на Иве-1 второй гипермаркет «Леруа Мерлен», однако в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. «Ива-Инвест» был вынужден найти другого партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». В ноябре 2023 года в приоритетный инвестпроект строительства «Магазин DIY «ЛеруаМерлен» Пермь-2» были внесены изменения. В частности, проект переименовали на «ТЦ DIY «Мегастрой» и Магазин садовой мебели», а его реализаторами были названы компании «Ива-Инвест» и ООО «Мегастрой-П».

Земельный участок для возведения строительного гипермаркета в м/р Ива площадью 5 га был предоставлен «Ива-Инвест» в льготную аренду ещё в 2021 году. Объём инвестиций оценивался в 938 млн руб., по данным на ноябрь 2023-го, он вырос почти на 400 млн и составил 1,3 млрд руб. Строительство объекта планируется завершить в 2025 году. Количество создаваемых рабочих мест — 207.

Застройщик также должен сдать в эксплуатацию разворотное кольцо на ул. Уинской и Ивинском проспекте.

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