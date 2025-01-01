В связи с гибелью рабочего на стройке в Перми возбуждено уголовное дело Несчастный случай произошёл на строительной площадке квартала «Эволюция» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Перми. Мужчина упал с высоты и разбился. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (несоблюдение техники безопасности при строительных и иных работах, повлекшее смерть по неосторожности).

Предварительное расследование показало, что 12 июля 2025 года индивидуальный предприниматель, пренебрегая требованиями охраны труда, допустил рабочего к строительству дома в Ленинском районе Перми, не обеспечив его необходимыми средствами защиты. Также установлено, что погибший не проходил обучение и проверку знаний по охране труда и не обладал необходимой квалификацией для работы на высоте. Более того, ответственные за проведение работ лица отсутствовали на рабочих местах в момент инцидента. В результате этих нарушений рабочий сорвался с седьмого этажа возводимого здания и скончался от полученных травм.

В настоящее время следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что несчастный случай произошёл на строительной площадке квартала «Эволюция» (ул. Пушкина, 91), а погибшим был монтажник 1994 г.р. Расследование инцидента также проводит Государственная инспекция труда в Пермском крае.

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